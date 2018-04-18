CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız." ifadesini kullanmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleşen görüşmenin ardından seçim tarihini duyurdu.
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