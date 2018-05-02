CHP adayı kim Abdüllatif Şener mi? Tarife göre asıl bomba isim...

ANKARA'da herkes CHP adayının kim olacağı sorusunun peşinde. İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi'de kararını verirken gözler CHP'de. Bugün bombayı da CNN Türk ekranında Deniz Zeyrek patlattı ve adayın belli olduğunu söyleyip bir de tarifini verdi. O tarif üzerine de twitterda birbiri ardına isimler gündeme düştü. Önce Deniz Zeyrek'in tarifini sunalım;

-Hem SP'den hek AK Parti'den oy alabilecek herkesi kucaklayabilecek bir profil.

-Ekonomist

-Sakin görünümlü

-Milli Görüşten oy alabilecek biri.

-CHP tabanının tepkisini almayacak biri...

ABDÜLLATİF ŞENER Mİ YOKSA...

Bu tarife uyan ve akla ilk gelen isim Abdüllatif Şener oldu. Bilindiği gibi Şener milli görüşçü ve AK Parti'nin de kurucularından. Ekonomi bakanlığı yapan Şener sakin "görünümü" ile biliniyor. Haliyle Deniz Zeyrek'in tarifi cuk diye oturuyor.

Ancak Abdüllatif Şener oy potansiyeli hayli düşük bir isim. Bu noktayı göz önüne alanlar ise tarife uyan bir başka ismi dillendiriyorlar. O isim de Ali Babacan. Mufazakar kesimden oy alabilecek bir profil olan Ali Babacan, ekonomist ve 'sakin görünümlü' biri. Tek sorun Ali Babacan makas değiştirip CHP'nin kulvarına geçip geçmeyeceği.

ERDOĞAN'I EN ÇILDIRTACAK ADAY: Ali Babacan'ın adaylığını dillendirenlerin en önemli dayanak noktası Özgür Özel'in söyledikleri. CHP'li Özel, 'Erdoğan'ı en çıldırtacak adayı açıklayacağız' demişti. Abdüllatif Şener'in adaylığı Erdoğan'ı şaşırtmayacağı gibi kızdırmayacaktırda... Zira Şener ile yollar ayrılalı çok oluyor. Üstelik oy potansiyeli çok düşük olduğundan Erdoğan olsa olsa 'sevinçten çıldırır' deniliyor.