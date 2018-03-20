  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ceylan Özgül kimdir aslen nereli Adnan Hoca'dan nasıl kaçtı?

Ceylan Özgül kimdir aslen nereli Adnan Hoca'dan nasıl kaçtı?

Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın kediciklerinden kamuoyu tarafından en çok tanınan isimdi. Adnan Hoca tayfasının bir nevi vitrin yüzü olan Ceylan Özgül kimdir , aslen nerelidir ve neden kaçtı? Ceylan Özgül'ün instagramı ve yayınladığı kaçma görüntüleri;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-03-2018 10:57 - Güncelleme: 20-03-2018 10:57

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamalarla kaçan kediciklerinden Ceylan Özgül kamuoyunun gündemine oturdu. Adnan Oktar ve tayfasını sarsan firar sonrasında Ceylan Özgül merak konusu oldu. Adnan Hoca'nın gözde kedicikleri arasında yer alan Ceylan Özgül iyi eğitimli bir analist.

Instagram hesabından yansıyan görüntülerinde tipik bir kedicik profili çizen Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunu. 27.08.1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşında. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlı.

BABASINI ŞİKAYET ETMİŞ

2007 yılında elektrik mühendisi olarak İstanbul’da yaşayan babası Feridun Özgül, kızını Adnan Oktar örgütünden kurtarmayı denemiş. Kızını alan baba Ceylan Özgül'ü memleketi Balıkesir Ayvalık‘a götürülmüş. Ancak Ceylan Özgül babasıyla ilgili "beni zorla alıkoyuyor" şikayetinde bulunmuş. Reşit olduğu için de baba Fenidun Özgül tutuksuz yargılanmış.

Ceylan Özgül aradan geçen 10 yıl sonra babasının dediğine geldi ve kendi isteği ile Adnan Oktar'dan kaçtı. Adnan Oktar ile birlikte lüks bir hayat yaşayan Ceylan Özgül bu süreçte hiçbirşey yapmamış. Her işi onun yerine halledilen Ceylan Özgül, yeni Türk lirasını bile kaçtıktan sonra ilk kez gördüğünü söylüyor. Bu da Adnan Oktar'ın kediciklerine lüks hayat yaşatsa da kaçmalarından korktuğundan olsa gerek ellerine para vermediğini gösteriyor.

Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar ile birlikte yaşarken geçirdiği değişimlerin bir örneği.

Ceylan Özgül kaçtı mı? Bu görüntülerdeki tarihe dikkat

ADNAN HOCA'DAN KAÇAN BİR KIZIN ANLATTIKLARI

Ceylan Özgül gibi Kübra Yelkenci de Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden biriydi. Ağabeyinin yardımıyla Adnan Oktar cenahından ayrılan Kübra Yelkenci anlattıkları ile Adnan Hoca ve grubunun nasıl “mürit” kazandığını ve sonrasında yaşananları açıkça ortaya koyuyor. Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu Kübra, internette chat’te tanıştığı ve dışarda görüşmeye başladığı yakışıklı gencin kendisini Adnan Oktar ile tanıştırmasını şöyle anlatıyor:

ADNAN OKTAR ONAY VERİYOR : Sık sık çıkmaya başladık. Birkaç hafta sonra beni Adnan Hoca’yla tanıştırdı. Hoca bana onay verdi ve her hafta yanına götürülmemi istedi. Orada bir genç kızın ya da genç bir erkeğin isteyebileceği herşey var. Hayır demek mümkün değil. Yakışıklı adamlar, çok güzel kızlar, para, lüks bir yaşam. Herkesin yapısına, mesleğine göre bir görevi var. Herkes bir işle meşgul.

HAYATININ SONUNA KADAR SANA BAKACAĞIZ SÖZÜ : Bu arada dini telkin yapılıyor. Gruptakileri dünyadan soyutluyorlar ve kendi içlerine çekiyorlar. Dışardaki erkeklere bakmıyorsun bile. Herşeyden soyutlanıp asker haline geliyorsun. İlk olarak itaat ezberletiliyor. İçeride mutlusun, iffetlisin, hayatının sonuna kadar sana bakacağız sözü veriliyor. Dışarda herşey kötü pis... ’Cemaatten çıkarsan münafıksın’ diyorlar. ’Başına kötü şeyler gelir’ diye tehdit ediyorlar.

2 VAKİT 2 REKAT NAMAZ KILINIYOR : Dinde aşırı titizlik gösteriyorlar. Namaz vakitlerini hiç kaçırmıyorlar. Namazları 2 rekat ve iki vakit, sabah ve akşam kolaylaştırılmış vaziyette kılıyorlar.

DIŞARDA KOMÜNİST KARILARI GİBİ İÇERDE SAHABE GİBİ : Adnan Hoca ’Bana yakın ailenizden uzak olacaksınız. Senin geçmişin yok, cemaatle doğdun, burada yeni bir kişisin. Sadece cemaattekiler cennete gidecek. Ayrılanlar cehenneme gidecek. Bana ölüp de gelin, burası cennetle cehennem arasındaki Araf’ telkinlerini sürekli tekrarlıyor, biz de inanıyorduk. Bize ’dışarda komünist karılar gibi yaşayacaksınız, içerde sahabeler gibi olacaksınız diye konuşuyordu..”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ceylan Özgül kimdir aslen nereli Adnan Hoca'dan nasıl kaçtı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro