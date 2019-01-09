Ceren Kahyaoğlu kaç yaşında Celil Nalçakan'ın sevgilisi kimdir?

Son günlerin konuşulan isimlerinden biri olan Celil Nalçakan geçtiğimiz günlerde ayrıldığı pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu'na yazdığı duygusal veda yazısı ile gündeme geldi. 6 aydır aşk yaşayan çift ayrılık kararı aldı, kararın ardından ise Celil Nalçakan instagram'da çok konuşulacak bir yazı yazdı. Peki kimdir Celil Nalçakan kaç yaşındadır ve ayrıldığı sevgilisi Ceren Kahyaoğlu kimdir?

Son olarak "Poyraz Karayel" dizisiyle ekrana gelen Celil Nalçakan, 6 aydır aşk yaşadığı pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu'yla ayrıldı. Nalçakan, ayrılığı Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.

"HOŞÇA KAL CANIMIN İÇİ EN SEVDİĞİM: Ceren Kahyaoğlu ile fotoğrafını paylaşan Nalçakan, altına şu notu düştü: "Bin hata, bin bir kavga, yokuş aşağı inerken yanakta bir gamze oluyor... Aileme ve bana bu kadar kıymet verdiğin için, hem "elveda", hem "eyvallah" dediğin için, güzel gülen gözlerin bir zaman parladığı için, sana çok teşekkür ederim canımın içi... Hata da, günahta suçta benim... Hoşça kal canımın içi en sevdiğim... Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..."

CELİL NALÇAKAN KİMDİR: 10 Haziran 1978, Sivas doğumlu, Türk oyuncudur.

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

Vücudunda çok sayıda dövme bulunan oyuncu, aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.