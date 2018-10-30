Cep telefonu sinyalleri acı gerçeği ortaya çıkardı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dün evlerine dönmeyince yakınlarının jandarmaya başvurduğu şahsıların otomobili cep telefonu sinyalinden yola çıkılarak dere yatağında bulundu. Kaza, pazar gün gece saatlerinde Seydişehir Bozkır Karayolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kelek idaresindeki 42 ZU 178 plakalı otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalı içerisine uçtu. Kazada sürücü Samet Kelek ve araçta bulunan Galip Tangüner hayatını kaybederken, Şevki Aslan ağır yaralandı. Kaza yapan 3 kişiden haber alamayan yakınları ise durumu jandarmaya bildirdi.

Cep telefonu sinyallerinden ulaşıldı

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama yaparken 3 kişiye cep telefonu sinyallerinden ulaşılabildi. Araç kanaldan çıkarılırken, yaralı olarak bulunan Şevki Aslan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Samet Kelek ve Galip Tangüner'in cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.