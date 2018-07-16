Cep telefonu kısırlığa yol açar mı?

Gün içinde cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin yüzde 47’sinde sperm sayısı azalttığını söyleyen Üroloji Profesörü Emre Akkuş, sorularımızı yanıtladı.

Günümüzde bir çok teknolojik aletin sperm kalitesi üzerine ya da vücudumuza olumsuz etkileri olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili çeşitli bilimsel araştırmalar yapılıyor. Bu zamana kadar kanıtlanmış birşey yok fakat radyasyona mağruz kalınan her ortamda sperm kalitesi düşer.

Radyoaktif ortamlar sperm kalitesini kesinlikle bozar ve spermlerin oluşumunu engeleyebilir. Bu yüzden teknolojinin olduğu ve özellikle radyosyana mağruz kalınan her ortam spermler için olumsuz ortamlardır.