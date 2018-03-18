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Cennet'in Gözyaşları 25. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Cennet'in Gözyaşları 25. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Cennet'in Gözyaşları 25. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 25 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları dizisinin 25. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 25. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 16:25 - Güncelleme: 18-03-2018 16:25

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 25. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cengiz'in Rıza Bey'i öldürdüğüne inanan Orhan'ın öfkesi git gide artıyordur. Selim'i hedefi haline getirmiştir Orhan. Bir de üzerine Kaya'nın şirkette hak sahibi olması durumu daha da kötüleştirmiştir. Kaya'nın hem şirkete girişi hem de fazlasıyla etraflarında oluşu Selim'i de çok rahatsız ediyordur. Kaya'nın güvenilmez bir adam olduğuna ikna olmuştur ve şimdilik bunu sadece kendisine saklıyordur. Ama gözü de üzerindedir. Tüm bu sertlik içinde Cennet her şeyden habersiz, Selim'in yanında olmaya devam ederken Melisa'nın samimiyetine de inanmıştır. Arzu içinse durum daha da karışıktır. Cennet'in gerçekleri öğrenip öğrenmemesi artık gizlemesi gereken bir şey değildir. Hatta bunu Kaya'ya da söyler. Ama işler çığırından çıkmak üzeredir. Melisa, Cennet'i Arzu ve Kaya ile ilgili bir oyunun içine sokmayı planlamıştır ama tüm planlar Orhan'ın ortaya çıkışıyla alt üst olur. Selim, Orhan'ın öfkesinin hedefi olur ve Orhan tarafından vurulur.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 25. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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