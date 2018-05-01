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Cem'le Şahan'a 'Tosun Paşa' vetosu! Hüsrana uğradılar

Cem'le Şahan'a 'Tosun Paşa' vetosu! Hüsrana uğradılar

Ünlü komedyenler Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ın, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Tosun Paşa”yı yeniden çekmek için Arzu Film’e başvurduğu, ancak iki ismin de “Hayır” yanıtı aldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 08:51 - Güncelleme: 01-05-2018 08:51

Türkiye’nin iki önemli komedyeni Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gözünü Yeşilçam’a, üstelik de aynı filme dikti. İki ünlü oyuncunun, Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda’nın rol aldığı 1976 yapımı “Tosun Paşa”yı yeniden çekme talebiyle Arzu Film’e başvurduğu ortaya çıktı. Ancak iki girişimden de sonuç çıkmadı.

KİBARCA KABUL ETMEDİ
Şahan Gökbakar’ın yeni “Recep İvedik”e başlamadan önce Tosun Paşa’yı çekme talebini değerlendiren Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez’in filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi kibarca reddetti. Cem Yılmaz’ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez’in kapısını çaldığı, ancak onun da “Hayır” yanıtı aldığı öğrenildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • YKaan 01 Mayıs 2018 09:13 tabi cenk bu aralar revaçta. Şeytanlar sizii.

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