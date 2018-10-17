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Cemal Kaşıkçı olayında Suudi konsolos görevden alındı

Cemal Kaşıkçı olayında Suudi konsolos görevden alındı

Reuters, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun görevden alınarak, soruşturma başlatıldığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 15:23 - Güncelleme: 17-10-2018 16:44

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters haber ajansı, Arap Saba gazetesine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin görevden alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İhlaller dolayısıyla inceleme altına alınacak. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi dün tarifeli uçakla İstanbul'dan ayrılmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 15:55 Panik halindeki AKP red etti!............... , AKP Gazeteci Cemal Kaşıkçı için verilen önergeyi reddetti.

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