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Cemal Kaşıkçı cinayetinde skandal gelişmeler gizlice şifrelemişler...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde skandal gelişmeler gizlice şifrelemişler...

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın önceden tasarlanarak vahşice öldürüldüğü olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri Kaşıkçı’nın ölümünü gizlemek için 6 Ekim’de polis kulübesindeki kameraları gizlice şifrelemişler.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:21 - Güncelleme: 06-11-2018 08:21

SUUDİ Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü konsoloslukta Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Suudi konsolosluk görevlileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de konsolosluğa ait güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını sökmekle kalmadı, bir süre sonra Kaşıkçı'nın ve onu infaz eden ekiptekilerin konsolosluğa girişini gizlemek için polis noktasında bulunan kameralara da müdahale etmeye çalıştı.

KONTROL BAHANESİYLE BİLFİSAYARI ŞİFRELEDİLER... Görevliler 6 Ekim saat 01.00'de polis kulübesinde bulunan güvenlik kameralarını kontrol etmek bahanesiyle bilgisayarın başına oturdukları ve bu sırada cihazı şifreledikleri öğrenildi.

POLİS BİR GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ ALMIŞTI... Oysaki İstanbul polisi görüntüleri 5 Ekim 2018 günü saat 19.00'da zaten almıştı. İkinci kez görüntüler aynı cihazdan alınmak istendiğinde DVR cihazının şifrelendiği anlaşıldı. Buna rağmen emniyet güçleri şifreyi kırıp görüntülere ulaşmayı başardı.

KAŞIKÇI'NIN GİRİŞİNİ KARARTMAK İSTEDİLER... Suudi görevlilerin amacının Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiğine dair kamera görüntülerini karartmak olduğu kaydedildi. Emniyet ve MİT, Kaşıkçı'nın başkonosloslukta kaybolduğunu 3 bin 500 kamera kaydını ayrıntılı biçimde inceleyerek ortaya çıkarmış ve Riyad cinayeti bu sayede itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu gün başkonsolosluktaki güvenlik kamera sisteminin bağlı olduğu kayıt cihazının yerinden söküldüğünü tespit etiklerini açıklamıştı. Konsolosluk ve rezidansta yapılan arama sırasında ise Suudi yetkililer kameraların 15 gündür bozuk olduğunu açıklamıştı.

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