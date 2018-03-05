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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, terörist Salih Müslüm'le ilgili 'artık ona rahat yok. Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 18:27 - Güncelleme: 05-03-2018 18:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 18:39 Bizde Senin Pesine Dusersek Feleyin Sasirir lan Siz Kürtlerin Kan davalsrini bilirsiniz Bundan Böyle Her Kürt Asireti Bir Türk yoneticisinin pesine dusmeli ve Artik intikam Zamani

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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