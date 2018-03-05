Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
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