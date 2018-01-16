  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVAnadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG tepkisi

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek, ABD'nin tarafını müttefiklerinden yana mı yoksa terör örgütlerinden yana mı belirleyecek karar vermesi gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-01-2018 21:55 - Güncelleme: 16-01-2018 00:51

Kanada'nın Vancouver kentinde temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" hakkındaki açıklamasına, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur." sözleriyle tepki gösterdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin PKK ile mücadelesini hatırlattı, PYD ile de benzer bir mücadelenin verilebileceğini söyledi. ABD'nin tarafını belirlemesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Rakka'da Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını, konuyu yarın (bugün) ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini ve tarafları konusunda net bir karar vermelerini isteyeceğini söyledi.

"KOALİSYON ADINA BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAMAZLAR" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" açıklamasıyla ilgili "Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Zaten koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Ve böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur." dedi. 

Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarını kimsenin durduramayacağını kaydeden Çavuşoğlu, ABD'nin bu tür bir muhtemel adımının Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atacağını dile getirdi. 

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ Mİ TERCİH EDİYOR?

Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur. (Terör örgütlerine karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD olmuş veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." şeklinde konuştu.

- "SURİYE'Yİ BÖLMEK Mİ YOKSA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ MÜ İSTİYOR?" 

"Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor? Çünkü her zaman bize söylenen Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüydü. Ama bize verilen sözler de tutulmadı." değerlendirmesini yapan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Rakka konusunda kentin geri alınmasının ardından Rakkalılara verileceğini söylediğini, aynı şekilde Münbiç'te de verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti. 

Çavuşoğlu, "Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir ve itibarlı olur? Bunu en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (Kudüs hakkındaki) oylamada da gördük. ABD'nin burada net bir karar vermesi lazım." ifadelerini kullandı. 

Vancouver'da yarın gerçekleştirilecek toplantıda Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya gelmesi ve bu konuların ele alması bekleniyor. 

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı. 

Dillon,  yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır.” demişti. 230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30 bini bulacağını bildirdirmişti. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG tepkisi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Kurtuluş Yolu 16 Ocak 2018 00:40 Olup bitenlere karşı Putin asla sessiz kalmaz. Uygun zamanı kolluyordur. Yakında herkes görecek.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat