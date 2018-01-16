Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG tepkisi

Kanada'nın Vancouver kentinde temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" hakkındaki açıklamasına, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur." sözleriyle tepki gösterdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin PKK ile mücadelesini hatırlattı, PYD ile de benzer bir mücadelenin verilebileceğini söyledi. ABD'nin tarafını belirlemesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Rakka'da Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını, konuyu yarın (bugün) ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini ve tarafları konusunda net bir karar vermelerini isteyeceğini söyledi.

"KOALİSYON ADINA BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAMAZLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" açıklamasıyla ilgili "Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Zaten koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Ve böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur." dedi.

Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarını kimsenin durduramayacağını kaydeden Çavuşoğlu, ABD'nin bu tür bir muhtemel adımının Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atacağını dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ Mİ TERCİH EDİYOR?

Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur. (Terör örgütlerine karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD olmuş veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." şeklinde konuştu.

- "SURİYE'Yİ BÖLMEK Mİ YOKSA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ MÜ İSTİYOR?"

"Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor? Çünkü her zaman bize söylenen Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüydü. Ama bize verilen sözler de tutulmadı." değerlendirmesini yapan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Rakka konusunda kentin geri alınmasının ardından Rakkalılara verileceğini söylediğini, aynı şekilde Münbiç'te de verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir ve itibarlı olur? Bunu en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (Kudüs hakkındaki) oylamada da gördük. ABD'nin burada net bir karar vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Vancouver'da yarın gerçekleştirilecek toplantıda Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya gelmesi ve bu konuların ele alması bekleniyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Dillon, yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır.” demişti. 230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30 bini bulacağını bildirdirmişti.