Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, gün içinde Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile de telefonda görüşmüştü.
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
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