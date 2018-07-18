Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, gün içinde Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile de telefonda görüşmüştü.