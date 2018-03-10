  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu ''Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-03-2018 23:31 - Güncelleme: 10-03-2018 00:11

Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceğim" açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınından Zeit Online'a verdiği mülakatta gündeme dair soruları yanıtladı.

Zeit Online'nın, 'YPG, ABD tarafından da destekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı haftalar öncesinde, YPG’liler ve ABD’li askerlerin konuşlandığı Münbiç’e saldırmaktan söz etmişti' sorusuna, şu yanıtı verdi: 'Evet, Münbiç tarafından da saldırıya uğradık. Fakat bu saldırı sona erdi. Şimdi Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk. 

19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim. ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz. Bunlar ülkenin yüzde 25’ini kontrol altında tutuyor, fakat şehirlerde yaşayan halkın çoğunluğu Arap’tır. Örneğin Rakka. Bu kenti kim kontrol ediyor? YPG. YPG’nin sürdüğü 350.000 civarında Suriyeli Kürt, Türkiye’de yaşıyor.'  

'ABD BİZİ TEHDİT ETMEMELİ'

Alman yayın organının, 'ABD Kongresi’nde senatörler, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını tartışıyorlar. Bu yönde bir karara nasıl karşılık verirdiniz?' şeklindeki sorusunu ise Çavuşoğlu şu sözlerle cevapladı: 'Elbette ABD’nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ancak ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istiyorsa, Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli. 

Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, bu veya şu ülkede doğalgaz alma diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir.' 

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • sadık 10 Mart 2018 10:00 tink tenk ve pentagon şeytanlarına teslim olmuş abd den hayırgelmez bizede dünyayda hep şer gelir

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro