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Cari açık rakamları açıklandı beklentinin üstünde

Cari açık rakamları açıklandı beklentinin üstünde

Ocak ayında cari açık 7.1 milyar dolar ile beklentinin üzerinde geldi. Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 11:02 - Güncelleme: 12-03-2018 11:02

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (MB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri verilerine göre, cari açıktaki artışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4 milyar 537 milyon dolar artışla 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artışla 479 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğu belirtildi.

MB tarafından yayınlanan istatistiklere göre, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolarlık artışla 822 milyon dolara, birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden çıkan net gelirler 54 milyon dolar artışla 401 milyon dolara yükselirken, ikincil gelir kaynaklı net girişler 71 milyon dolar düşüşle 98 milyon dolara geriledi.

Verilere göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2017 yılı Ocak ayına göre 149 milyon dolar düşüşle 288 milyon dolar olarak gerçekleşirken, portföy yatırımları 4 milyar 917 milyon dolarlık net giriş sağladı.

MB verilerine göre, yurtdışı tahvil ihraçları ile ilgili olarak bankalar ve özel sektör sırasıyla 1 milyar 246 milyon ve 493 milyon dolar borçlanırken, genel hükümet iki milyar dolar tahvil ihracında bulundu.

Ülkeye diğer yatırımlar kaleminden gerçekleştirilen net giriş işe 7 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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