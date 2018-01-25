Canikli, Arnavut mevkidaşı Xhaçka ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile bir araya geldi. Canikli, mevkidaşını bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Xhaçka'nın, şeref defterini imzalamasının ardından ikili görüşme gerçekleştirildi.
Bakan Canikli ile Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.
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