  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Canan Karatay'a büyük şok! 15 gün boyunca doktorluk yapması yasak

Canan Karatay'a büyük şok! 15 gün boyunca doktorluk yapması yasak

“Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Daire tarafından onandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-07-2018 07:59 - Güncelleme: 29-07-2018 07:59

EKRANLARIN en tanınmış diyetisyenlerinden biri olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Daire tarafından onandı.

TABİP ODASI CEZA VERMİŞTİ... Üç yıl önce bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmiş, yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar vermişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme 21 Nisan 2017 tarihli disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip “Disiplin cezası yerindedir” denilmişti.

İSTİNAFTAN SONRA DANIŞTAY DA ONADI... Karatay’ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurmuş, ancak buradan da istediği sonuç çıkmamıştı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürmüştü. Ancak Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. 7 Haziran tarihinde verildiği ortaya çıkan mahkeme kararında, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 19/03/2018 tarih kararı ile temyiz isteminin reddine ilişkin verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI "DİSİPLİN İŞLEMİ UYGULANSIN" DEDİ... Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, 19 Haziran tarihinde İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla da Prof. Dr. Karatay’a disiplin işleminin uygulanmasının istendiği bilgisine ulaşıldı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 26 Haziran tarihinde Prof. Dr. Karatay’ın çalıştığı özel sağlık kurumuna gönderilen yazıda ise, personel çalışma belgesinin aslının iadesinin talep edildiği ortaya çıktı.

KESİN HÜKÜM... Kararın ardından şikayetçi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin avukatı Tahir Yahya İlhan şöyle dedi: “Prof.Dr. Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men edilmesi yönündeki işlem nihai olarak onanmıştır. Danıştay 8. Daire’nin verdiği karar, 15 günlük disiplin cezasının onanmış olduğuna ilişkin kesin hükümdür.  Hekimlerce gösteri mahiyetinde ve insanları allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Canan Karatay'a büyük şok! 15 gün boyunca doktorluk yapması yasak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • M.Tekin 29 Temmuz 2018 08:30 Canan hanım haklı olabilir. Şeker yüklenen kızım perişan olduğu gibi, bebek çırpınmaya başladı, acilen şekerin etkilerini düşürme çabasına düştü parağöz hastane yetkilileri.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Canan Karatay
CANAN KARATAY KİMDİR?

Tam ismi Canan Efendigil Karatay. Türk halkı onu tereyağını serbest bırakan Karatay diyeti ile tanıdı. Peki kimdir Canan Karatay, eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? İşte Canan Karatay hakkında merak edilenlerin yanıtı; Canan Kara

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro