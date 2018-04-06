Canan Karatay Hoca'yı gözyaşlarına boğan olay

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ezine İlçe Kaymakamlığı ve Ezine 75. Yıl İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılmak üzere kente geldi. İlçede ilk olarak, Ezine Belediyesi ve Kaymakamlığını ziyaret eden Prof. Dr. Canan Karatay, daha sonra Ezine 75. Yıl İlkokuluna giderek, okul yöneticileri ve öğrencilerle buluştu. Tören öncesinde Karatay, 4’üncü sınıf öğrencileri Liva Nur Çakmak ve Başak Ezdemir ile okul bünyesinde yöresel ve organik ürünlerin satışının yapıldığı okul kooperatifini ziyaret etti.

"BENİ AĞLATMAYIN ÇOCUKLAR"

Karatay, kooperatifte öğrenci Başak Ezdemir'in, 'ilkokulu hangi okulda, hangi şehirde okudunuz ve ilk okul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine bir süre duraksayarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Karatay, "İlkokulu Elazığ'da okudum. Atatürk İlkokulu mezunuyum. Öğretmenim de çok sevdiğim, nur içinde yatsın Kerim Köse'dir. Hiç insan öğretmeninin adını unutur mu? Beni ağlatmayın çocuklar, ben zaten duygusalım" şeklinde cevap verdi.

"KİBRİT KUTUSUNA SAVAŞ AÇMIŞ İNSANIM"

Ezine peyniri ile ilgili görüş ve düşüncelerini anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum, Niçin avucunuz içi kadar diyorum çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, işte koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır" diye konuştu.

