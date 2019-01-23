Cahit Turhan duyurdu! Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı notam kapsamında 2017'de Süleymaniye Havalimanı'na getirilen uçuş yasağının 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek, "Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı notam kapsamında 29 Eylül 2017'de saat 18.00 itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Türk hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde notam yayınladı." diye konuştu.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.

Turhan, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek "THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.