  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cahit Turhan duyurdu! Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Cahit Turhan duyurdu! Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak. İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:07 - Güncelleme: 23-01-2019 10:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı notam kapsamında 2017'de Süleymaniye Havalimanı'na getirilen uçuş yasağının 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek, "Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı notam kapsamında 29 Eylül 2017'de saat 18.00 itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı. 

Türk hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde notam yayınladı." diye konuştu. 

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.

Turhan, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek "THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cahit Turhan duyurdu! Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 10:49 veeeeeeeee açılım a yollara azar azar döşenmeye başladı ..önce apo haberleri sonra diğer haberler bunlar sunlar derken seçim sonrasınada oy kaybının suçu mhp ye atılaran yeniden açılımlar saçılımlar tam gaz başlayacak....AHANDA YAZDIM HEP BERABER GÖRECEĞİZ...SONRA YAZMADIN DEMEYİN

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mehmet Cahit Turhan
MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Cahit Turhan kimdir, aslen nereli? Cahit Turhan'ın memleketi, ailesi ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Cahit Turhan Kimdir? 9 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karade

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro