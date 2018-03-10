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Büyük ikramiye yine Muratpaşa'ya çıktı kargoyla kupon devri

Büyük ikramiye yine Muratpaşa'ya çıktı kargoyla kupon devri

5 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye, adı 'şanslı ilçe'ye çıkan Antalya Muratpaşa'ya isabet etti. Talih kuşu, son 5 yılda Muratpaşa’ya 26’ncı kez kondu. Uğurlu olduğuna inanılan ilçede oynanan oyun sayısında patlama oldu. Bayiler başka şehirlere kargoyla kupon gönderiyor.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 08:38 - Güncelleme: 10-03-2018 08:38

Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye yine Antalya Muratpaşa’ya isabet etti.  5 haftadır devreden Süper Loto’da 4-11-18-29-36- 49’dan oluşan talihli numaraları oynayan bir kişi, 14 milyon 29 bin 811 TL’nin sahibi oldu. Talih kuşu, son 5 yılda Muratpaşa’ya 26’ncı, bu yıl 4’üncü kez kondu. Yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri de Muratpaşa’da satılmıştı.

Habertürk Gazetesi'nden Soner Özcan'ın haberine göre; Süper Loto’da şanslı numaraların oynandığı Barel Şans Oyunları Bayi’nin sahibi Canan Bektaş, 14 yıldır şans oyunları işletmeciliği yaptığını ve ilk kez büyük ikramiye verdiğini söyledi. İşyerinin camına “14 milyon lira bizden çıkmıştır” yazan Bektaş, “Kadınlar Günü’nde büyük ikramiye bir kadın işletmecinin bayisinden çıktı. Umarım bir kadına isabet etmiştir. Bu mahallede çok fazla üniversite öğrencisi var, bir öğrenciye bile çıkmış olabilir” dedi.

İlçede yaklaşık 100 şans oyunu bayi bulunduğu belirten Bektaş, “Muratpaşa şanslı ama burada oynayan kişi sayısı da çok fazla. Umarım ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Benim bir beklentim yok. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etsin. Üretim yapsın. İki günde harcamasın” diye konuştu.

BAŞKA İLLERE KARGOYLA KUPON
488 bin 670 nüfuslu Muratpaşa’nın nüfusunun birçok ilin nüfusundan fazla olduğunu dile getiren Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ise “Adı şanslı ilçeye çıktığı için oynanan oyun ve satılan bilet sayısı da çok fazla. Eskiden İstanbul ve Ankara biletleri meşhurdu. Artık Muratpaşa biletleri rağbet görüyor. Antalya’da 1 milyon 300 bin yılbaşı bileti satıldı. Başka illere çok sayıda bilet gönderildi. İnsanlar Ağrı’dan, Trabzon’dan arayıp ‘Kupon gönderebilir misiniz?’ diye soruyor. Biz de kargoyla gönderiyoruz. Ayrıca burası turistik bir şehir, yazın nüfusu ikiye katlanıyor. Gelenler ‘Burası şanslı ilçeymiş’ diyerek şans oyunu oynuyor. Sonuçta numaraları noter huzurunda çekilen toplar belirliyor” ifadesini kullandı.

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  • Fenasi 10 Mart 2018 10:33 Çekilişler canlı yayınlansın milletin umutlarını sömürmeyin...

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