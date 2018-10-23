  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bursa'da Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam bulundu

Bursa'da Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam bulundu

Osmanlı'nın 14'ncü yüzyılda yaptığı ilk hamam olan Orhan Hamamı Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 02:00 - Güncelleme: 23-10-2018 02:00

Milattan öncesine dayanan binlerce yıllık tarihiyle bilinen İznik'te yapılan arkeolojik çalışmalarda bir tarihi esere daha rastlandı. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından 14'üncü yüzyılda, Bizans'ın fethinden sonra yapılan hamam gün yüzüne çıkarıldı. Orhan Hamamı, İznik'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen ilk hamam olma özelliğini taşıyor. Müze Müdürlüğü'ne bağlı 6 kişinin görev yaptığı kazı çalışmasının ardından hamamın yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.ORDU İÇİN YAPILDI: Yapılan kazı çalışması ve hamam hakkında bilgiler veren İznik Müze eski Müdürü Taylan Sevil, "Bizans, Orhangazi tarafından 14'üncü yüzyılda fethedildi. Bu fethin öncesindeki süreçte hamamın çok yakınında olan Yenişehir Kapısı'ndan Osmanlı ordusunun giriş yaptığı bilinmektedir. Bu bölgede ordu konaklamıştır. Burada konaklayan ordunun temizlik ihtiyacını karşılamak için bu hamam inşa edilmiş, ibadet ihtiyacı için ise aynı bölgede Orhan Gazi Cami inşa edilmiştir" dedi.Orhan Hamamı'nın çok önemli bir tarihi yapı olduğunu vurgulayan Sevil, "Orhan Hamamı o dönem için İznik'teki en erken yapılardan biridir. İznik'te az sayıda bulunan Osmanlı hamamlarının ilki Orhan Hamamı'dır" şeklinde konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bursa'da Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam bulundu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro