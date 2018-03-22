Bunu yapmayan yandı: 240 lira cezası var!

Meclis'te kabul edilen yeni torba yasa ile beraber E-Fatura, fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere her bir belge için asgari 240 lira ceza kesilecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanacak.