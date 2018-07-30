Bülent Ortaçgil'den çarpıcı sözler: Muhalefet kabul etmeli

Önce Yavuz Bingöl ve Mazhar Alanson şimdi de Ünlü şarkıların mimarı Bülent Ortaçgil, verdikleri röportaj nedeniyle bazı çevrelerin linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Muhalif çizgisiyle bilinen Ortaçgil, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakkını teslim eden sözler söyleyince bazı çevreler kıyametler koparmaya başladı.

"BAŞKAN YÜZDE 52 OY ALARAK SEÇİLMİŞ"

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 civarında oy aldığını belirterek"Muhalefet bunu kabul etmeli" dedi.

Ortaçgil, "Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı öncelikle. Oy olarak da baktığımız zaman yüzde 52'yi yok mu sayacaksınız? Ya da muhalefette kalan yüzde 48'i? Başkan yüzde 52 civarında oy alarak seçilmiş. Muhalefet bunu kabul etmeli. İktidar da muhalefetin istek ve taleplerini göz önünde bulundurursa bu sorun çözülür bence. Eskiden şu anda muhalefette olan yüzde 48, yüzde 52'yi yok saymıştı. Bu bir hataydı. Yüzde 52 oy alanlar, bu hataya düşmez ve yüzde 48'i yok saymayarak hareket ederse sorunlarımızı çözeriz. Siyasette diyaloğun artmasını bu anlamda çok önemli buluyorum." sözleriyle muhalefete çağrıda bulundu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Röportajın yayınlanmasının hemen ardından eleştiri oklarının bir anda hedefi olan Ortaçgil, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Özellikle yapıcı mesajlar ile toplumda bir olma ve 'birlikte yaşamayı öğrenme' çağrısı yapan usta sanatçı, sosyal medyanın kara silahşorları tarafından tefe konuldu. Konser biletleri satışa çıktığında bilet kuyruğuna giren ve aylar öncesinden biletlerini tüketen sözde sanatçılar, gazeteciler ve gruplar da usta sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

DÜN MAZHAR ALANSON, BUGÜN BÜLENT ORTAÇGİL

Sosyal medya dün usta şarkıcı ve MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson da eleştiri yağmuruna tutulmuş, söylediği sözler nedeniyle yine bir grup kendini bilmez tarafından taşlanmaya çalışılmıştı.

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