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Bülent Ortaçgil'den çarpıcı sözler: Muhalefet kabul etmeli

Bülent Ortaçgil'den çarpıcı sözler: Muhalefet kabul etmeli

Son günlerde sanat camiasının önde gelen isimleri, verdikleri röportajlarda muhalefeti eleştiren, iktidara destek veren sözler sarfedince linç kampanyasına maruz kaldılar. Bu kez usta müzisyen Bülent Ortaçgil'in 'Başkan yüzde 52 civarında oy alarak seçilmiş. Muhalefet bunu kabul etmeli.' sözleri tartışma konusu oldu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 12:54 - Güncelleme: 30-07-2018 12:54

Önce Yavuz Bingöl ve Mazhar Alanson şimdi de Ünlü şarkıların mimarı Bülent Ortaçgil, verdikleri röportaj nedeniyle bazı çevrelerin linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Muhalif çizgisiyle bilinen Ortaçgil, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakkını teslim eden sözler söyleyince bazı çevreler kıyametler koparmaya başladı.

"BAŞKAN YÜZDE 52 OY ALARAK SEÇİLMİŞ"
Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 civarında oy aldığını belirterek"Muhalefet bunu kabul etmeli" dedi.

Ortaçgil, "Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı öncelikle. Oy olarak da baktığımız zaman yüzde 52'yi yok mu sayacaksınız? Ya da muhalefette kalan yüzde 48'i? Başkan yüzde 52 civarında oy alarak seçilmiş. Muhalefet bunu kabul etmeli. İktidar da muhalefetin istek ve taleplerini göz önünde bulundurursa bu sorun çözülür bence. Eskiden şu anda muhalefette olan yüzde 48, yüzde 52'yi yok saymıştı. Bu bir hataydı. Yüzde 52 oy alanlar, bu hataya düşmez ve yüzde 48'i yok saymayarak hareket ederse sorunlarımızı çözeriz. Siyasette diyaloğun artmasını bu anlamda çok önemli buluyorum." sözleriyle muhalefete çağrıda bulundu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Röportajın yayınlanmasının hemen ardından eleştiri oklarının bir anda hedefi olan Ortaçgil, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Özellikle yapıcı mesajlar ile toplumda bir olma ve 'birlikte yaşamayı öğrenme' çağrısı yapan usta sanatçı, sosyal medyanın kara silahşorları tarafından tefe konuldu. Konser biletleri satışa çıktığında bilet kuyruğuna giren ve aylar öncesinden biletlerini tüketen sözde sanatçılar, gazeteciler ve gruplar da usta sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

DÜN MAZHAR ALANSON, BUGÜN BÜLENT ORTAÇGİL
Sosyal medya dün usta şarkıcı ve MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson da eleştiri yağmuruna tutulmuş, söylediği sözler nedeniyle yine bir grup kendini bilmez tarafından taşlanmaya çalışılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YILDIZ KEACK 30 Temmuz 2018 12:59 Türkiye savaşlara ve silahlanmaya yakın dönemde görülmemiş paralar harcıyor....Ve böylece halkı da sindirmiş olucaklar. ..........Çevremizden Türkiye’ye yönelik bir tehdit olmadığını, bu tehdit algısının savaşçı, militarist, fütuhatçı ve şoven milliyetçi zihniyet tarafından yaratıldığını görelim.

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