Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt!

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 21 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak maçı değerlendirdi.

Milli takım arasında sakat oyunculardan William ile Mevlüt'ün iyileştiğini dile getiren Bülent Korkmaz, iki oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika oynamasa da oyuna sonradan girebileceğini aktardı. Zeki ile Olcan'ın da maç kadrosuna alınacağını söyleyen Korkmaz, Charles ile Barrada'nın iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti. Aytemiz Alanyaspor deplasmanında zor maç oynayacaklarını ifade eden Korkmaz, "Maça en iyi şekilde hazırlandık. Çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz gereken maçlardan bir tanesi bu. İnşallah istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Aytemiz Alanyaspor'un geçen seneki kadrosunu büyük oranla koruduğunu ve yeni transfer yaptığını anlatan Korkmaz, "Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Biz buna ayak uydurmalıyız. Bizim takımın özelliği rakibinden daha fazla koşması ve daha fazla mücadele etmesi. Çekişmeli bir maç olacak. Ben hafta sonu Antalyaspor'un kazanmasını istiyorum" dedi.

Korkmaz, ligi mümkün olduğu kadar yukarı sırada bitirmek istediklerini söyledi.

"FETÖ İLE HAYATIM BOYUNCA ALAKAM OLMADI, OLMAZ DA"

Bülent Korkmaz, adının FETÖ soruşturmasında yer aldığı iddialarına ilişkin de gazetecilerin soruları üzerine açıklama yaptı.

Yıllarca Türk milli takım ve Galatasaray forması giydiğini kaydeden Korkmaz, "Sonra da teknik direktörlük hayatına atıldım. Benim ve ailemin yaşam tarzı belli. Benim bu işlerle alakam hayatım boyunca olmadı, olmaz da. Ben bu konuda çok rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırır. Daha önce de sosyal medyada böyle haberler çıktı. Beni ve ailemi tanıyanlar bilir. 2 sene önce bununla ilgili biri çıkıp konuştu, televizyon aracılığıyla sonra özür diledi benden. Beni bilen bilir benim ve ailemin yaşam biçimini bilir. İsteyen istediği şekilde soruşturma yapabilir. Ben rahatım" diye konuştu.