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Bülent Arınç'tan cinsel içerikli paylaşım açıklaması

Bülent Arınç'tan cinsel içerikli paylaşım açıklaması

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kişisel twitter hesabından cinsel içerikli paylaşım yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı... Arınç "Hesabım hacklendi" dedi mi?.. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la ilgisi ne?..

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 14:44 - Güncelleme: 30-03-2018 15:00

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün gece 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından yapılan cinsel içerikli paylaşımla ilgili açıklama yaptı. "Twitter hesabıma en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız" diyen Arınç, yapılan hareketin İsmail Kahraman aleyhine dün açılan hashtagde yapılan hakaretlerle aynı zamana denk gelmesine dikkat çekti.

DOSTLARIM SAYESİNDE HABERİM OLDU: Bülent Arınç hesabından cinsel içerikli paylaşım yapılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik" diyen Arınç, "Bizim müdahalemizin yanı sıra Twitter da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldı" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım! Ortalık yıkıldı...

 O IP NUMARASINI TESPİT ETMEK ÜZEREYİZ: "Bir hukukçu olarak insanların mahremine uzanan eli göz ardı etmem mümkün değildir. Buna ek olarak ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim" ifadelerini kullanan Bülent Arınç, "Twitter ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız" dedi.

İSMAİL KAHRAMAN İLE AYNI ANDA... "Dün TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman için açılan hashtagde bulunan hakaretamiz ifadeleri ve şahsıma yapılan bu alçakça saldırıyı TBMM Başkanlık makamının itibarını zedelemeye yönelik hareketler olarak yorumluyorum" diyen Arınç, açıklamasını "Konu hakkında hassasiyet göstererek tarafıma haber veren, üzüntülerini ileten dostlarıma teşekkür ederim" diye bitirdi...

İşte Arınç'ın o paylaşımları...

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