Bu nasıl insanlık! Ateş etmişler

Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti. Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü. 4-5 EL ATEŞ ETMİŞLER
'Belki canlıdır' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, "İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil. Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden gelip alacaklar" dedi.
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