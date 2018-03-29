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Bu nasıl insanlık! Ateş etmişler

Bu nasıl insanlık! Ateş etmişler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen yunus kıyıya vurdu.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 12:06 - Güncelleme: 29-03-2018 12:06

Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti. Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü. 4-5 EL ATEŞ ETMİŞLER
'Belki canlıdır' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, "İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil. Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden gelip alacaklar" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ariza 29 Mart 2018 12:14 Hayvana bunu yapan insana ne yapmaz.idam gelmedikce cezalar artmadikca bnunun gibi hastaliklilar icimizde dolastikca yasadigimiz her gun mucize...

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