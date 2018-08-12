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Bu kez ABD'nin sınırında kriz: 'Egemenlik' gerilimi!

Bu kez ABD'nin sınırında kriz: 'Egemenlik' gerilimi!

ABD Sınır Devriye ekiplerinin, ABD ve Kanada arasındaki sınırda bulunan Machias Seal Adası çevresinde istakoz avlayan Kanadalı balıkçıları durdurarak sorguya çektiği bildirildi. ABD ve Kanada'dan adaların kendilerine ait olduğuna dair peş peşe açıklamalar geldi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 22:43 - Güncelleme: 12-08-2018 22:43

Kanada’nın Nova Scotia eyaletine bağlı Grand Manan Adası'ndaki Balıkçılar Derneğinin temsilcisi Laurence Cook, yaptığı açıklamada, haziran ayı sonundan bu yana sürat tekneleriyle görev yapan ABD Sınır Devriye ekiplerinin, Kanadalı balıkçıları durdurduğunu ve sorguya çektiğini söyledi.

Cook, bugüne kadar en az 10 Kanadalı balıkçı teknesinin durdurulduğunu ve balıkçıların sorguya çekildiğini belirtti.

SINIR DEVRİYESİ

ABD Sınır Devriye görevlilerinin, Kanadalı balıkçılara uyuşturucu ve yasa dışı göçmen bulundurup bulundurmadıkları ve yasa dışı insan taşıyıp taşımadıklarına dair sorular sorduğu aktarıldı.

Sahip olduğu zengin kuş çeşitleri ile çevreciler ve fotoğrafçıların, istakoz ve balık çeşitleri ile de balıkçıların çokça tercih ettiği Machias Seal Adası üzerinde Kanada ve ABD egemenlik iddiasında bulunuyor.

KANADA: "EGEMENLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke sularında meydana gelen gelişmenin soruşturulduğu belirtilerek, "Kanada’nın Machias Seal Adası ve çevresindeki sular üzerindeki egemenliği uzun süredir devam ediyor ve bu konuda uluslararası hukukta güçlü bir temele sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

ABD: "RIZA GÖSTERİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığından ise Machias Seal Adası’nın 1783'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu ve bu sulardaki Kanadalı balıkçıların avlanmasına sadece rıza gösterildiği kaydedildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Ağustos 2018 22:46 Oooo egemenlik devam ediyor açıklamasında bulunuyor kanada.. Abd rıza gösteriyoruz diyor.... ortalık kızışmaya başladı.... tut oğlum coni...

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