Bu kadar YPG'liyi nereye gömeceğiz?

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Ardı ardına öyle çok gelişme yaşandı ki hangisini yazacağımıza karar veremedik.
Bir sabah uyandık, duyduk ki Türkiye ansızın harekete geçmiş. Kaç kilometre ilerlediler diye hesaplarken sayısız köyün terörden arındırıldığı haberi geldi. O gelişmeyi yazalım derken "Burseya Dağı düştü" dediler. Hadi onu yazalım dedik, yeni haber geldi:
"Raco da düştü!"
Tam Raco'yu yazacakken, Cinderesi de düştü diye yeni bir haber. Bari bunu yazalım dedik, bir de baktık ki Afrin kuşatılmış!
Kuşatma haberini yazalım diye yazı başına oturduk, "Ohooo geç kaldınız Afrin çoktan düştü" dediler.
Şaka gibi vallahi...
Hele teröristlerin itlaf edilmesi meselesi var ki akıl alır gibi değil. Biri ölü sayısını soruyor, bin bilmem kaç diyecek gibi oluyorsun, yandaki bir başkası lafa karışıp, "Yok yok 2 bin oldu" diyor. "O kadar oldu mu?" diye şaşırmana dahi izin vermiyor Mehmetçik. Lafın sonunu getirmeden yeni bir bilgi?
"3 bin bilmem kaç terörist etkisiz hale getirildi!"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bile şaşırttılar düşünün artık. Bakan, mayıs ayına işaret ediyordu, mart ortasında işi bitirdiler.
Şu Afrin'e girmememiz için neler neler söylediler değil mi?
"Orası tam bir bataklık. Oraya giren çıkamaz" diyorlardı. "Çok asker kaybederiz, orası Türkiye'nin Vietnam'ı olur" diyorlardı. Ana muhalefet partimizin genel başkanı, "Telef oluruz, kan gölünde yüzdürürler bizi" diyordu.
Girilemez denilen yere tek kurşun atmadan, bir tek zaiyat vermeden girdik.
Hem de 5 saatte...
Şimdi ise "Afrin kolaydı ama Menbiç çok zor olacak. Çünkü Afrin'den kaçan YPG'liler Menbiç'e yerleşti" diye ağız değiştirmeye başladılar.
Dinlerken aklıma o meşhur hikaye geldi.
Mete Han, Çin ordusu ile karşı karşıya geliyor. Etrafı gözetlemek için veziriyle bir tepeye çıkıyor ve bakıyor ki Türk Ordusu, Çin Ordusu karşısında bir avuç karınca gibi duruyor.
Veziri, Mete’nin düşünceli halini görünce merakla soruyor: "Ne düşünüyorsunuz efendim?"
Mete çenesini ovarak cevap veriyor: "Bu kadar Çinliyi nereye gömeceğimi düşünüyorum"
Bizimki de o hesap...
Ne kadar kalabalık olurlarsa o kadar çok mezar kazarız onlar için. Siz sıkıntı yapmayın! Afrin 5 saatte düştü. Menbiç zor ise orayı da 5 saat 15 dakikada düşürürüz evelallah!
Aslına bakarsanız Amerika ve YPG Afrin'e kadar ilerleyeceğimize inanmıyordu. "Şu karda kışta kim dağ tepe aşıp buralara gelecek" diye düşünüyorlardı.
Türkiye imkansızı mümküne çevirdi ve 58 günde menzile ulaştı. Hal böyle olunca YPG'liler kuyruğu kıstırıp kaçtı, ABD ise zeytinin dalı onlara batmış gibi açıklamalar yapmaya başladı.
Dün yaptıkları son açıklamada, "Derin endişe içindeyiz, kaygılıyız" dediler.
5 bin tır ve yüzlerce uçakla gönderdiğiniz yardımlar Türkiye'ye ganimet olarak kaldı. Mehmetçik, yüz yıllık planınızı rulo yapıp elinize verdi. Siz endişeye kapılmayacaksınız da ben mi kapılacağım.
Oluk oluk akan kandan zevk alan bir devletin, huzurdan ve barıştan endişe duyması şaşılacak birşey değil elbette. E, 40 yıldır biz endişe içinde yaşadık, biraz da onlar endişe içinde yaşasın!
Menbiç ile ilgili bir de açıklama yapmış, "Bizim orada askerlerimiz var, çekilmeyi düşünmüyoruz" demişler.
Lütfen ama lütfen çekilmeyin!
Olduğunuz yerde öylece kalın ve sakın kımıldamayın. Ama arada bir açıklama yapın ki koordinatlarınızı bilelim.
Siha'larla bir şey deneyeceğiz de...
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Bu kadar YPG'liyi nereye gömeceğiz? Ardı ardına öyle çok gelişme yaşandı ki hangisini yazacağımıza karar veremedik.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
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