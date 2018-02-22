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Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Yalanın belgesi...

Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Yalanın belgesi...

ABD "Terör ordusu kurmuyoruz" iddiasını sürdürse de sahada tam tersini yapıyor... YPG sözcüsü bugün ABD askerlerinin eğittiği terör ordusunun eğitim fotoğraflarını paylaştı...

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 15:47 - Güncelleme: 22-02-2018 16:10

Terör örgütü PKK/PYD'den düzenli bir ordu kuracağını açıklayan ve Türkiye'nin sert tepkisi sonrası "ordu kurmuyoruz" diye geri adım atan ABD, gerçekte ise düzenli terör ordusu için eğitimlere aralıksız devam ediyor. Terör örgütünün kontrolündeki Menbiç'te bugün çekilen fotoğraflar, terör örgütünün sözde Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü tarafından Twitter adresinden paylaşıldı. Fotoğraflarda, teröristlerin Menbiç'teki bir askeri üste ABD'nin desteğiyle askeri eğitim aldığı görülüyor.

Sözde Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şervan Derviş isimli terör örgütü üyesi tarafından paylaşılan görüntülerde, 'askeri eğitimin uluslararası koasliyonun desteğiyle verildiği' ifadesi yer aldı.

Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor. Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbic olduğunu söylemişti.

ABD ASKERİ EĞİTİME DESTEK VERİYOR:  Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında, Amerikan ve Türk askerlerinin Menbic'te birlikte konuşlanması da var. ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Savas 22 Şubat 2018 17:45 Menbicte olduklarını biliyoruz madem neden bombalamiyoruz.

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