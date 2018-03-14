  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bu acının tarifi yok! Acılı baba kuleye kızını sordu

Bu acının tarifi yok! Acılı baba kuleye kızını sordu

İran’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş’in babası Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın askeri pilotuna kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını sordurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-03-2018 15:20 - Güncelleme: 14-03-2018 15:20

İran'da düşen Challenger 604 tipi Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş'in babası, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın pilotuna kızını sordurmak istedi. Emekli pilot Vasıf Gebeş, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni arayarak kendisini tanıttı ve kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını cenazeleri taşıyan uçağın pilotuna sorulmasını rica etti.

Acılı babanın ricasını kırmayan hava trafik kontrolörü cenazeleri taşıyan uçağın askeri pilotu ile irtibata geçti. Ancak uçağın pilotu gerekli yerlere bilgi verdiğini ve bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.

İŞTE KULEYLE PİLOTUN KONUŞMASI
O anlarda kule ile pilot arasında şu konuşmalar gerçekleşti:

Kule: ‘Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. Onun için bilgi almak istedim.

Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem

Kule: Anlaşıldı teşekkürler

En acı fotoğraf! Mina'nın cenazesini nişanlısı aldı

 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bu acının tarifi yok! Acılı baba kuleye kızını sordu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro