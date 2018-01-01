Bomba kulis! Erdoğan Gül'e neden tavır aldı? Gül ne dedi?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü isim vermeden "bozgunculukla" suçlamasıyla birlikte iki isim AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana ilk kez açıktan mücadeleye girdi. İddianın sahibi AK Parti kulislerini yakından izleyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi... Peki Abdullah Gül ile Erdoğan arasında neler oluyor? İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısından çarpıcı noktalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Düzce'de "16 Nisan'da ne oldu gördünüz. Birileri 'hayır' kampanyası sürdürdü. Beraber olduğumuz arkadaşların olması bizi üzdü. Hiç önemli değil" demişti... Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın bu sözlerin şifresini şöyle çözdü:

ABDULLAH GÜL 16 NİSAN'DA EVET DEMEDİ Mİ?

"Görünürde bu sorun 696 sayılı KHK konusunda patlak verdi ama asıl kırılma 16 Nisan referandumunda yaşandı. Anayasa değişikliği sürecinde Erdoğan ile Gül, iki buçuk saat süren bir görüşme yapmış, Gül parlamenter sistemi savunmuş, Erdoğan ise bundan çok rahatsız olmuştu. Erdoğan, “16 Nisan’da da bu kampanyaya katılanlar evet demedi” derken bunu kastediyordu.

KILIÇLARI NEDEN ÇEKTİLER?

"Peki bu kez neden kılıçları çektiler?" diye soran Selvi, "Bu mücadelenin tek bir adı var. O da 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi" iddiasında bulundu. AK Parti’nin 29 Aralık Cuma günkü MYK toplantısında 696 sayılı KHK'nın masaya yatırıldığını belirten Hürriyet yazarı Selvi'nin yazısı şöyle devam ediyor:

SON MYK'DA ERDOĞAN NELER SÖYLEDİ?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, KHK’daki düzenleme üzerine kopan fırtınaya değiniyor. Muhalefetin itirazlarından ziyade Abdullah Gül’ün kampanyaya destek vermesinden rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. İşin KHK tartışması olmaktan çıkıp bir siyasi eyleme dönüştüğünün altını çiziyor.

GÜL KONUŞMASA O KHK DÜZELTİLECEKTİ

- Hatta, eğer böylesine bir kampanya başlatılmasa tartışmaya neden olan “devamı” ibaresinin üzerinde yeniden düşünebileceklerini söylüyor. “Ama burada maksat farklı” diyor.

ERDOĞAN, GÜL'ÜN LİDERLİĞİNİ TEST ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

- Erdoğan, Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adaylığına göz kırptığını düşünüyor. Bu çıkışı, liderliğinin test edilmesi olarak görüyor. O nedenle açıktan mücadeleye girişme kararı alıyor. Abdullah Gül konusunun üzerindeki şimdiye kadar örttüğü “suskunluk şalı”nı çekip alıyor.

GÜL CEPHESİNDE ALINAN KARARLAR NELER?

- 16 Nisan referandumundan sonra Gül cephesinde de bazı kararlar alındı. Daha önceleri kendisine “daha çok konuşman lazım” baskısı yapılıyordu. O dönemler sessiz kalan Gül’ün, 16 Nisan’dan sonra, “Benim daha çok konuşmam lazım” dediği söyleniyor. O tarihten itibaren, “Daha çok görünen, daha çok konuşan” bir Abdullah Gül portresi ortaya çıktı. Abdullah Gül farklı bir faza geçti.

100 BİN İMZA İLE 'HAYIR' BLOKUNUN ADAYI MI OLACAK?

- Üzerindeki “parti kur” baskısını, “Ben geçmişte parti kurdum. Parti kurmanın ne demek olduğunu bilirim” diye savuşturuyor, “Sokak ne diyor, sokağa bakmak lazım” diye halkı işaret ediyordu. Son dönemlerde Gül için, “Yüz bin imza ile Erdoğan’a karşı hayır blokunun ortak adayı olarak çıkmak istiyor” senaryosu konuşulmaya başlandı.

GÜL BU KEZ GERİ ADIM ATMADI

- Erdoğan her şeyin farkındaydı. O nedenle son çıkışıyla Gül ile AK Parti seçmeni arasına mesafe koydu. Bu tür durumlarda geri çekilmeyi tercih eden Gül ise bu kez geri adım atmadı. Erdoğan ile Gül arasındaki mücadele yeni sürece girdi. Sonunda kazananın Erdoğan olacağı bu süreci dikkatle izlemekte yarar var.

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