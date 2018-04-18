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Bomba iddia! Bahçeli son başbakan olmak istiyor...

Bomba iddia! Bahçeli son başbakan olmak istiyor...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim isterken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı" olmak istediği iddia edildi? Peki ama Bahçeli nasıl Başbakan olacak?..

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 15:17 - Güncelleme: 18-04-2018 15:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" açıklamasıyla ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi. Dün "Bahçeli Meral Akşener'in İYİ Partisi'nin önünü kesmek için böyle bir tarih verdi" yorumları yapılırken, Bahçeli'nin 26 Ağustos çıkışıyla ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi: Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son Başbakanı olmak için erken seçim istedi...

BAŞBAKANLIK KASIM 2019'A KADAR SÜRECEK... Referandumda kabul edilen ve Başbakanlığın kaldırılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimlerinin Kasım 2019’da gerçekleştirileceğini hatırlatılan iddiaya göre, bir erken seçim olması durumunda eski sistemin devam edeceği ve başbakanlık sistemi Kasım 2019’a kadar devam edecek.

CUMHUR İTTİFAKININ BAŞBAKANI OLMA PLANI... Bunu fırsat bilen Devlet Bahçeli’nin “Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı” olmak için böyle bir hamle yaptığı konuşuluyor. Bahçeli'nin erken seçim sonunda Kasım 2019'a kadar Cumhur İttifakı'nın Başbakanı olma planı yaptığı konuşuluyor. Böylece Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ünvanını kazanacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Mİ YAPILACAK... Bahçeli’nin erken seçim isteyen konuşmasının ardından şimdi hukukçular, 16 Nisan Referandumu’nda kabul edilen ve Başbakanlığı kaldıran Anayasa değişiklik paketinin geçici maddesinde yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır” ibaresinin öne çekilip çekilemeyeceğini konuşuyor.

YASA İLK SEÇİMDE YÜRÜRLÜĞE GİRER DİYEN DE VAR... Kimi hukukçular, anayasa değişikliğindeki “Meclisin seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır” ifadesinin Başbakanlığı ortadan kaldıracak bir seçime izin vermeyeceğini belirtse de farklı düşünenler de var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • alp 18 Nisan 2018 16:29 40 yıl düşünsem bahçelinin ülkesini satacağı aklıma gelmezdi. mhp nin içine düştüğü duruma üzülüyorum.

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