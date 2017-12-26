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Bomba haber! ABD Suriye'de yeni terör örgütü kurdu!

Bomba haber! ABD Suriye'de yeni terör örgütü kurdu!

ABD, Suriye'de yeni bir terör örgütü kurdu. Yeni Suriye Ordusu (Ceyş el Suriye el Cedit) adı verilen örgüt için Haseke ve Deyrizor’da üç terör kampı oluşturuldu. 2 bin 500 PKK’lı terörist yeni örgüte kaydırıldı. CSC, ifşa olan PKK paravanı SDG’nin yerini alacak.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 08:38 - Güncelleme: 26-12-2017 08:46

BUGÜNE kadar birçok terör örgütünü kurup dünyanın başına bela eden ABD, Suriye'de etkinliğini daha da artırmak ve PKK ile işbirliğini perdelemek için yeni bir terör örgütü daha kurdu. PKK terör örgütünü kamufle etmek amacıyla kurulan yeni terör örgütüne “Ceyş el Suri, el Cedit” yani "Yeni Suriye Ordusu" ismi verildi. Terör örgütü için Hasek’e ve Deyl Zor’da 3 özel kamp tahsis edildi. 2 bin 500 militan bu amaçla PKK’dan tabela örgüte nakledildi. Yeni örgütün flama, kıyafet ve göstermelik yönetim kadroları bölgenin sömürge valisi gibi hareket eden Beyaz Saray özel temsilcisi Brett Mcgurk tarafından belirlendi.

Yeni örgütün babası sömürge valisi gibi hareket eden Beyaz Saray Özel Temsilcisi Brett Mcgurk.

AYNI SENARYO YİNE SAHNEDE

ABD’nin tüm kamufle çabalarına rağmen PKK’nın tabela değiştirmiş hali olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) eliyle başta Haseke, Halep Kırsalı ve Rakka olmak üzere Suriye’nin birçok bölgesinde tehcir, yağma ve toplu katliamlar yapıldı. DEAŞ’la yapılan arka plan ittifakları ve SDG eski sözcüsü Talel Sülo’nun Türkiye’ye sığınması sonrası yaptığı açıklamalara ek olarak, ABD Özel Kuvvetler Komutanı’nın “SDG sadece bir tabela hilesiydi” şeklindeki itirafları, oynanan kirli senaryoyu günyüzüne çıkardı.

Haseke eski Valisi Muhammet Şimali

TABELA ÖRGÜTÜ KANDİL YÖNETECEK

Haseke eski Valisi Muhammet Şimali yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri üzerinden sürdürdüğü aldatmaca ve PKK ile kurduğu ilişki tamamen alenileşti, Pentagon bir süredir alternatif arayış içerisinde idi ve Yeni Suriye Ordusu bu amaçla hazırlanıyor, yakın bir dönemde sahaya sürülebilir" diye konuştu. Yeni Suriye Ordusu girişimini kirli senaryonun devamı olarak niteleyen Şimali, ABD’nin, yeni paravan örgütün Arap aşiretlerden oluştuğu yönünde propaganda yürüteceğini; ancak bu oluşumu Kandil’in yöneteceğini belirtti.

TÜM SİLANLAR 30 BİN KİŞİLİK YENİ ÖRGÜTE DEVREDİLECEK

PKK’nın saha uzantısı olarak yeni dönemde görev verilecek CSC için 2 bin 500 militan hazır hale getirildi. Aralarında Deir ez Zor ve Haseke Arap aşiretlerinden militanların da yer aldığı yapı, PKK’nın Suriye kadrolarının katılımı ile 30 bin kişilik orduya dönüştürülecek. ABD’nin kara ve havadan sevkettiği tüm silah ve cephane de yeni tabela örgüte devredilecek. Yeni Suriye Ordusu’nun Komutanlığını Muhaned Talaa yürütüyor. Pentagon, yeni paravan örgüt için Haseke ve Deir ez Zor’da eğitim ve lojistik karargahlar tahsis etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • biz olacaktık 26 Aralık 2017 09:45 biz kürtleri dışladığımız ve düşman olarak gördüğümüz için şu anda ABD nin kucağındalar. Biz bu pis ırkçılığımızdan, kürt düşmanlığından vazgeçip kürtlerle işbirliği yapsaydık, şu anda ortadoğuda abd ve iran yerine bizim borumuz ötüyor olacaktı.

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