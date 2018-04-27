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Bomba gelişme! Saadet Partisi açıkladı; Gül ne istedi?

Bomba gelişme! Saadet Partisi açıkladı; Gül ne istedi?

Abdullah Gül ile Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşamadı. Saadet Partisi yöneticisi, "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 15:55 - Güncelleme: 27-04-2018 16:03

ABDULLAH Gül 'yarın konuşacağım" derken Saadet Partisi'nden bomba açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi (SP) ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadı ve Gül'ün SP'nin adayı değil...

GÜL ISRARLA ÇATI ADAYLIK İSTİYOR... Süreçte gelinen noktaya ilişkin Reuters'ın sorusu üzerine SP'li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

YARIN NE SÖYLEYECEK BİLMİYORUZ... Abdullah Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu. Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYLIĞI... Aynı yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

"GÜL'ÜN ADAYLIK İHTİMALİ DÜŞÜK"... Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı: "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum."

KARAMOLLAOĞLU: AKŞAMA DOĞRU AÇIKLAYACAĞIZ... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • hakkı aydın bulut karagündostu 27 Nisan 2018 16:41 oyumu saadet partisine vermeyi düşünüyordum ama abdullah gül e yaklaşınca hayal kırıklığına uğradım ve saadet partisine olan güvcencim sıfırlandı abdullah gül saaadet partisinin muhalif cumhurbaşkanı adayı olamaz çünkü kendisi akp li yani abdullah gül e oy veren ak partiye oy vermiş olur bunda yanılıyorsam yanılıyorsun deyin aziz milletim

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