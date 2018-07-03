Bölgedeki en büyük IŞİD hücresi yok edildi!

Lübnan merkezli El Sumaria televizyonunun Irak istihbaratından kaynaklara dayandırdığı haberinde, Irak güçlerinin Kerkük'te düzenlediği bir operasyonda 14 kişiden oluşan bir IŞİD hücresinin yok edildiği ifade edildi.

Söz konusu militan grubunun bölgedeki en büyük IŞİD hücresi olduğu belirtilirken, grubun başındaysa Ebu Enes el Iraki isimi bir militanın bulunduğu kaydedildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Yok edilmelerinden önce hücre üyelerinin Kerkük'teki bir köyde gizlendiği bilgisine de yer verilen haberde, IŞİD hücresinin bir dizi cinayet, kaçırma ve sahte kontrol noktaları kurma vakasına karıştığı; ayrıca yakalandıkları yerde terör saldırısı hazırlığı yaptıklarına işaret eden haritalar bulunduğu belirtildi.