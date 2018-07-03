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Bölgedeki en büyük IŞİD hücresi yok edildi!

Bölgedeki en büyük IŞİD hücresi yok edildi!

Irak güçlerinin, Kerkük'te 14 militanı öldürerek bölgedeki en büyük IŞİD hücresini yok ettiği belirtildi. Lübnan merkezli El Sumaria televizyonunun haberine göre Irak güçlerinin Kerkük'te düzenlediği bir operasyonda 14 kişilik İŞİD hücresi yok edildi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 14:34 - Güncelleme: 03-07-2018 14:34

Lübnan merkezli El Sumaria televizyonunun Irak istihbaratından kaynaklara dayandırdığı haberinde, Irak güçlerinin Kerkük'te düzenlediği bir operasyonda 14 kişiden oluşan bir IŞİD hücresinin yok edildiği ifade edildi.

Söz konusu militan grubunun bölgedeki en büyük IŞİD hücresi olduğu belirtilirken, grubun başındaysa Ebu Enes el Iraki isimi bir militanın bulunduğu kaydedildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR
Yok edilmelerinden önce hücre üyelerinin Kerkük'teki bir köyde gizlendiği bilgisine de yer verilen haberde, IŞİD hücresinin bir dizi cinayet, kaçırma ve sahte kontrol noktaları kurma vakasına karıştığı; ayrıca yakalandıkları yerde terör saldırısı hazırlığı yaptıklarına işaret eden haritalar bulunduğu belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 15:24 ISID. Destekcilerini biliyoruz...?...Kamplar hala faaliyette...........

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