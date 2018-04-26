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Bizim Hikaye 32. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 32. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 32. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 3 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek Bizim Hikaye 32. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle Büyük ilgi gören Bizim Hikaye 32. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:02 - Güncelleme: 26-04-2018 12:02

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 32. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Evlerine el konulduğunu öğrenen Elibollar’ı zor günler beklemektedir. Barış babasının bu hareketine çok sert tepki verir. Fakat bu Servet’i kızdırarak daha da ileriye gitmesine sebep olur. Ayla ise Barış’ı mahalleden söküp almaya kararlıdır. Bu yüzden Servet’in yaptıklarına göz yumar.

Filiz ise ilk defa bu kadar çaresiz hissetmektedir. Artık elinden bir şey gelmediğini düşünen Filiz’i ayakta tutan, sevdiklerinin ve Barış’ın desteği olur. Başlarını sokacak yeni bir ev bulana kadar Filiz ve kardeşleri birbirlerine destek olarak bu zor zamanları atlatmaya çalışırlar.

Elibollar’ın başına gelenleri sonradan öğrenen Cemil artık mahallede hakkında konuşulanlardan bıkmıştır. Filiz’le bu durumu düzeltmesi için konuşurken Filiz beklenmedik bir çıkışla tüm mahalleyi şaşırtır. Artık iyice deliye dönen Cemil, kendisine yapılanların bedelini ödetecektir.

Hala elmasların peşinde olan Ömer, Filiz’e hem yakınlaşmak hem de elmasların yerini öğrenmek için farklı bir yol dener.

Tülay ise Tufan’ın son zamanlarda bir şeyleri gizlemesinden ve yalan söylemesinden çok şüphelenmiştir. Tufan’ı takip eden Tülay, şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

Sokakta kalmaktan kurtulmak için seferber olan Elibollar, büyük küçük demeden çözüm bulmanın yollarını ararlar. Birlikte mücadele ederlerken “yuva” denilen şeyin dört duvardan ibaret olmadığını bir kez daha anlamış olurlar. 
Ailesinin düştüğü durumu görmezden geliyormuş gibi görünen Fikri ise sonunda yine herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

BİZİM HİKAYE 32. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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