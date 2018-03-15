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Bizim Hikaye 26. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Bizim Hikaye 26. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Bizim Hikaye 26. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 22 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek Bizim Hikaye 25. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle Büyük ilgi gören Bizim Hikaye 26. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 11:43 - Güncelleme: 15-03-2018 11:43

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 26. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Esra ve Hikmet’in başına gelenler herkesi çok korkutur. Filiz artık Hikmet’le aralarındaki ilişkinin son bulacağını Esra’ya kesin bir dille söyler. Esra da Hikmet’le bağını kesme kararı alır. Fakat bunun tek sebebi Filiz’in baskıları değildir, Esra Asım’dan hamiledir.

Yeliz’in sırları aileye bir kez daha bela olur. Yeliz’in sakladığı elmasları arayan adamlar aileyi tehdit eder. Elibollar ise adamların neden peşlerinde olduğunu anlayamazlar. Yeliz’in karanlık geçmişi ailenin peşini kolay bırakmayacak gibidir. Ölmekten son anda kurtulan Fikri’nin keyfi yerindedir. Üstüne bir de röportajdan aldığı para da eklenince daha da mutlu olur. Fakat hatalarından ders çıkarmayan Fikri, yine sağlığıyla oynamaya devam eder.

Hikmet, girdiği borcu ödemek için boyundan büyük işlere kalkışır. Aşkından hala vazgeçmeyen Hikmet, Esra’dan aldığı şok edici haberle sarsılır. Tüm bu problemlerin altında ezilen Hikmet korkunç bir karar verir.

Barış’ın mahalleye dönmesi Cemil’i tedirgin eder. Fakat Cemil de kalmakta kararlıdır. Önce tayinini iptal ettirmesi gereken Cemil, son yaşanan olaylarla Elibollara daha da yakınlaşma fırsatı bulur. Ferda’dan iyice bıkan Tülay ve Tufan Ferda’nın gizlediği bir şeyi öğrenince, evde dengeler değişir. Tüla sonunda Ferda’dan kurtulacak mıdır?

Barış, Hülya ile arasına mesafe koymaya karar verir. Fakat Barış’ın tek sorunu bu değildir. Rest çektiği babasını hayatından tamamen çıkarmak için babasının istediği parayı toplaması gerekmektedir.

Filiz, babasının sağlığına kavuşmasıyla rahat bir nefes alacağını düşünürken; Hikmet’in başına gelenler ve Yeliz’in belalıları onu yine zor duruma sokar. 

BİZİM HİKAYE 26. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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