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Bitter çikolatanın insan vücuduna faydaları nelerdir?

Bitter çikolatanın insan vücuduna faydaları nelerdir?

Güçlü antioksidan özelliğiyle vücuda birçok faydası bulunan bitter çikolata, günde 150 gram tüketilmesi dahilinde demir ihtiyacının yüzde 72'ini karşılar. İşte bitter çikolatanın bilmediğiniz diğer faydaları.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:29 - Güncelleme: 23-01-2019 10:29

Gereğinden fazla tüketildiğinde zararlı olabilen bitter çikolatanın vücuda oldukça faydası bulunuyor. Günde 150 gram tüketilen bitter çikolatanın yapılan araştırmalar sonucu birçok faydasını tespit eden uzmanlar, vücuda etkilerini de göz önüne serdi.

Bir bitter çikolatanın, diğer çikolatalara oranla daha az ve şeker içermesi vücuda vitamin ve mineral katkısının daha çok olmasını gösterir. Peki bitter çikolatanın faydaları nelerdir?

150 gram bitter çikolatanın vücuda etkisi
- 13 gram diyet lif
- Demir ihtiyacının yüze 72'si
- Magnezyum ihtiyacının yüzde 63'ü
- Bakır ihtiyacının yüzde 94'ü 
- Ayrıca yüzde 45 oranda günlük ihtiyaç duyulan potasyum, fosfor, çinko ve selenyum maddelerini sağlar.

Bitter çikolatanın faydaları
- Antioksidan bakımından zengin olan bitter çikolata vücudun toksinlerden temizlenmesinde destek sağlar. Aynı zamanda kandaki oksitlenmeyi önleyerek kötü kolesterolün çoğalmasını önler.
- İçerdiği nitrit maddesi damarların sertleşmesini engelleyerek kan akışının daha rahat olması için destek sağlar. Bunun yanı sıra nitrti maddesi kan basıncının yükselmemesini sağlar. 
- Glisemik indeksi düşük olduğundan insilün direncini düşürür böylece kan şekerini kontrol altına alır. 
- Kış aylarında özellikle yaşanan kuru öksürüğe de iyi gelir. Eritilip ılık bir şekilde tüketildiğinde öksürüğe neden olan enfeksiyonu azaltır. Boğazdaki tahribatı azaltarak daha rahat nefes alışverişi sağlar. 

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