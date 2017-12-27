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Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Kriptopara piyasasının yüzde 44.8’ini oluşturan Bitcoin’in fiyatları, Cuma günü yaşanan ve tüm kriptopara piyasasını etkileyen sert düşüşten sonra, istikrar işaretleri göstermeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 20:27 - Güncelleme: 27-12-2017 20:27

Kriptopara piyasasına şüpheci yaklaşanlar bu durumu kriptopara balonu patlamadan önceki sarsıntılar olarak görürken, piyasaya güvenenler Bitcoin’in daha kötü günler de gördüğünü söylüyorlar.

Bitcoin’in hızlı yükselişi diğer kriptopara birimlerine de yansıyarak kriptopara piyasa hacmini 603 milyar dolara yükseltti. Bitcoin’in geçtiğimiz yıl kriptopara piyasası hacminin yüzde 90 kadarını oluştururken, artan yeni kripto para birimlerinin sayısı ve hacimleriyle, payı yüzde 50'nin de altına gerileyerek yüzde 44.7 düzeyine indi.

Kriptopara piyasasında yaşanan bu hızlı büyümede bireysel yatırımcılar büyük pay sahibi. Bitcoin’i izleyen diğer kriptoparalarda görülen hızlı büyüme ise, Bitcoin için geç kalan ancak kriptopara akımını kaçırmamak isteyen yatırımcılar sebepli olarak görülüyor.

ABD’de yer alan Yale Üniversitesi Ekonomi Profesörü Robert Shiller’e göre, Bitcoin’in rasyonel değerlendirmesini yapmak henüz mümkün değil.

KRİPTO PARA BİRİMLERİ SAYISI DÜŞTÜ

Kriptopara piyasasında, hacimler ile birlikte artan kripto para birimleri sayısında düşüş başladı.

Kesintisiz artışla dün 1382 adete kadar yükselen kripto para birimi sayısı, bugün dokuz adet kripto paranın piyasadan çekilmesiyle 1373 adete indi. Kripto para birimlerinin piyasa hacmi ise sabah saatlerine göre 15 milyar dolar azalarak 606 milyar dolara düştü.

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, düne göre yüzde 2.03 artarak 16 bin dolar bandında işlem görüyor.

269 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1373 kripto para biriminin oluşturduğu 606 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 44.5'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 2.03, Ethereum yüzde 0.73, Ripple yüzde 18.86 artarken, Litecoin yüzde 0.03 ve Bitcoin Cash yüzde 1.65 düştü.

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