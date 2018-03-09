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BİLSEM sınav sonuçları 2018 MEB veli bilgilendirme sistemi

BİLSEM sınav sonuçları 2018 MEB veli bilgilendirme sistemi

BİLSEM sınav sonuçları MEB sayfasında erişime açıldı öğrenciler birçok farklı konulardan soru sorulan ve bireysel zeka testi olan BİLSEM sınav sonuçlarını TC şifresleri ile meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Tablet ile girilen BİLSEM sınav sonuç itirazları ise 12-16 Mart arasında yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonları sınav itirazlarını değerlendirip velileri bilgilendirecek.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 17:00 - Güncelleme: 09-03-2018 17:00

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası Milli Eğitim Bakanlığı erişime açtı. Binlerce öğrencinin girdiği BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklandı. Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC şifresi şifresi ile sorgulanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu -BİLSEM itirazları ise 12-16 Mart arasında yaplacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 9 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan etti ve sonuç sorgulama öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

MEB BİLSEM 2018 GRUP TARAMA SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN: 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında ise grup tarama sınav sonuçlarına itirazlar gerçekleşebilecek.

Bireysel değerlendirme, Genel, Zihinsel, Resim ve Müzik alanlarında yapılacak olup, buna ilişkin itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları www.meb.gov.tr yayınlamasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde T.C. Kimlik Numarası, İmza ve Adres Bilgilerinin bulunduğu itiraz dilekçesiyle öğrenci velisi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonlarına yapılacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonları itirazları değerlendirdikten sonra itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün basına verdiği bilgi doğrultusunda, Grup Tarama Sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler daha sonrası gerçekleştirilecek olan, Bireysel Değerlendirmede de ortalamanın üzerinde sonuç alması halinde Bilim Sanat ve Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün açıklaması;

“Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilere uluslararası standartlara sahip testler uygulanacak. Bu testlerde yapılan bireysel değerlendirme sonunda, ortalamanın üstünde puan alanların tümü Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.”

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR: Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR: Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir

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