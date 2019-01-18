Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi devam ediyor

Deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tüm takım oyuncularını tribüne çağırırken golcü futbolcuyu es geçti. Bazı Beşiktaş taraftarları, Burak için "Hırsız istemiyoruz" tezahüratında bulundu.

Son olarak 21 Aralık 2007’de Manisaspor maçında Beşiktaş formasıyla mücadele eden Burak Yılmaz, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Galatasaray, Çin ekibi Beijing Goan takımlarında top koşturdu, 11 yıl aradan sonra Beşiktaş’a döndü. Tüm oyuncuları teker teker tribünlere davet eden siyah-beyazlı futbolseverler Burak’a çağrı yapmadı. Bazı Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz için "Hırsız istemiyoruz" tezahüratında bulundu.