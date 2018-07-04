Berna Laçin Medine tweetine Alişan çıldırdı Berna Laçin ne dedi

Türkiye Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in yasını tutarken, Berna Laçin Twitter'dan öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Son günlerde yaşanan tecavüz ve cinsel istismar vakalarının ardından, Twitter'dan İslamiyet'in kutsal topraklarından biri olan Medine tweeti büyük yankı uyandıran Berna Laçin'e en büyük tepki, şarkıcı Alişan'dan geldi. Peki Berna Laçin ne dedi, Berna Laçin Medine olayı ne? Alişan neden Berna Laçin'e tepki gösterdi? Konu hakkında tüm detaylar haberimizde.

BERNA LAÇİN NE DEDİ ŞOK MEDİNE PAYLAŞIMI; Berna Laçin, son günlerde artan idam çağrısının ardından, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı; "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

BERNA LAÇİN'E EN BÜYÜK TEPKİ ALİŞAN'DAN; Bu sözlerin ardından hızla tepki dolu yanıtlar alan Berna Laçin'e şarkıcı Alişan'dan tepki geldi. Alişan "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.

BERNA LAÇİN'DEN YANIT GECİKMEDİ; Alişan'ın sözlerinin ardından Berna Laçin önce Twitter hesabından ardından, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

BERNA LAÇİN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI; Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Bu sırada Alişan, attığı tweeti sildi. Bunun üzerine Berna Laçin konu hakkında yeni paylaşımlarda bulundu.

BERNA LAÇİN KİMDİR: Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.

Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.

2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.