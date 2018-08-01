Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden sürpriz karar

Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
''KARARIMIZI DEĞİŞTİRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK''
Eşi Halit Ergenç’le rol aldığı Vatanım Sensin'den sonra dizi maratonuna ara verme kararı alan Korel, bu kararından dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi: “Bir süre dizi setlerinden uzak kalacağız. Bu kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok.”
Yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki Korel, yeni imajını sevdiğini ve saçını bir süre böyle kullanacağını da sözlerine ekledi.
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1970 yılı, İstanbul doğumlu. Ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde aldı. 1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve M&uumDEVAMI »
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