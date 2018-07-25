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Berat Albayrak net konuştu: Ağzımdam tek kelime duymayacaksınız

Berat Albayrak net konuştu: Ağzımdam tek kelime duymayacaksınız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş dünyasının görüş ve önerilerini tek tek dinledi, bizzat kendisi not aldı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin de önemli bir mesaj veren Albayrak'ın "Merkez Bankası'na ilişkin benim ağzımdan tek kelime duymayacaksınız" dediği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 07:29 - Güncelleme: 25-07-2018 07:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Toplantıda nelerin konuşulduğu Albayrak'ın iş adamlarına ne söylediği merak konusuydu.

BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI MESAJI
Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre iş dünyasının katılımıyla gerçekleşen toplantı 5 saat sürdü. İş dünyasının görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Albayrak, bizzat kendisi not aldı. Albayrak'ın "Merkez Bankası'na ilişkin benim ağzımdan tek kelime duymayacaksınız" dediği öğrenildi. Toplantıya katılan isimler Habertürk'e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplantıdan son derece memnun ayrıldık. Verdiği en net mesaj 'güven'di. Yeni hükümete ve ekonomi yönetimine, neler yapacaklarını görmek için yıl sonuna kadar süre vermek gerektiği görüşündeyim. Problemlerimizin hızla çözüleceğine inanıyorum. Merkez Bankası'yla ilgili kurduğu ‘Benim ağzımdan tek kelime duymayacaksınız’ sözü de bizler açısından son derece önemliydi."
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akademisyenler ve ekonomistlerle ilkini gerçekleştirdiği istişare toplantısının ikincisinde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Bakan Albayrak, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik." ifadesini kullandı

"ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECİNE AZAMİ KATKI VERİLECEKTİR"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verileceğini belirterek, açıklanacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacağını vurguladı.

Bakan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, politikaları kapsamında, OVP'nin hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini aktardı.

Dün akademisyenlerle yaptıkları toplantının ardından bugün iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, yaptıkları toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşlerinin dinlendiğini ifade etti.

Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkılarıyla ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir."

KAMU HARCAMALARIYLA İLGİLİ TASARRUF TEDBİRLERİ ALINMAYA BAŞLANDI
Berat Albayrak, 2018 mali yılı için kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını ifade ederek, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI 
Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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