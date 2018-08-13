Benzin ve motorine zam pompadan döndü

Döviz fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorine de zam yapıldı. Bu gece geçerli olacak zamlar ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından itibaren benzine 46, motorine 58 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Benzinde 46, Motorinde 58 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.