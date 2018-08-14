Benfica TV canlı izleyin Fenerbahçe maçını şifresiz naklen veriyor

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Benfica ile saat 21.00'da oynayacağı maçı naklen şifreli kanal olan Smartspor yayınlıyor. Fenerbahçe Benfica maçını canlı yayınla şifresiz veren kanallar arasında Benfica TV kanalı da bulunuyor. Arena Sport kanalı da maçı şifresiz veriyor. Sizler için Arena Sport kanalının frekans bilgileri de çıkarttık.

Türk izleyicisinin Şampiyonlar ligi maçlarında şifresiz kanal favorileri arasında Azeri kanalları İdman TV ve AZ TV bulunuyor. Ancak bu kez Azeri kanalları üzerinden maçı izleyemeyeceksiniz. Hem İdman TV hem de Az TV yayın akışında Benfica Fenerbahçe maçı yer almıyor.

Benfica - Fenerbahçe maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi şu şekilde : Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV , Bosna Hersek - Arena Sport 4 , Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil, Hırvatistan - Arena Sport 1, Makedonya - Arena Sport 4 Serbia, Portekiz - Benfica TV

Benfica TV canlı izle - Fenerbahçe maçı: Şampiyonlar ligi ön eleme maçını Benfica TV de canlı yayınla aktarıyor. Online olarak internetten Benfica TV'den maçı izleyebilirsiniz.

Benfica BTV apple uygulaması bu linkte

BTV android ve google play uygulaması linki

Arena Sport uydu frekansı : Benfica Fenerbahçe maçını veren Arena Sport 4 kanalının Eutelsat uydusu frekans bilgileri şu şekilde:





Benfica TV'nin canlı yayın frekans bilgileri de şu şekilde:

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria : UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.



Fenerbahçe'nin maça baskılı başlayacağını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe evinde oynuyor. İstekli, baskılı ve gol atarak başlamak isteyecekler. Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekibi var. Kadrosunda 13-14 uluslararası oyuncu bulunuyor. Çok ünlü isimlerin burada oynadığını biliyoruz. Baskıyla başlayacaklar fakat bizim oyunumuz belli. Topla oynamak ve deplasmanda gol atmak istiyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu : Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ise"Bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz." dedi.

Cocu, "Çok önemli bir maç olacak. Kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. İkinci maç taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarımız ligdeki ilk maçta burayı nasıl bir atmosfere sokacağını gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz. Maksimum seviyede performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için oynayacağız ve bu turu geçip bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.