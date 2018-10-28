Bel fıtığı nedir nasıl tedavi edilir?

Bel fıtığı nasıl tedavi edilir diye sorulduğunda en önemli şey fıtığın saptanması ve saptandığındaki derecesi çok önemli. Bir de şunu eklemeliyim ki kendi muayenehaneme gelen 100 fıtık hastasından ancak 4'ü ameliyatlık. Yani siz "ben doktora gidersem ameliyat der" korkusu ile geciktirdiğiniz takdirde en ciddi riski siz kendi kendinize yapmış olursunuz. Yüzde 4 dışındaki %96'lık kısım belli ilaçlarla, belli egzersizlerle, bir iki iğne ile, yüzme ile fizik tedavi ya da akapunktur ile tedavi olabilir.

Kalan yüzde 4'lük kısım çok ciddi bir şekilde omurilik bası yaratmış, omuriliği tehdit altında bırakmış, hatta buna bağlı sinirlerde, duyu sinirlerinde, motor sinirlerde kayıp var ve bunun ancak ameliyatla tedavi edilmesi gerekir denilen hastalardır. Bu hastaların belirtileri de idrar kaçırmadan tutun, belden aşağısının tutmaması, bacak ağrıları, kas güçsüzleşmesi, kas zayıflaması gibi durumlardır.