Bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman? Hulusi Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'daki temasları kapsamında Sevakin Adası'nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. TİKA Başkanı Serdar Çam'dan bilgi alan Akar'ı bölge halkı yoğun ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk ve Sudan bayrakları bulunan çocukları seven Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

EN GEÇ ARALIK AYI BAŞINDA TAMAMEN AÇIKLANACAK

Bedelli askerlikte başvuruların 3 Kasım'da sona erdiği hatırlatılarak, başvuru rakamına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şu karşılığı verdi:

"Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."