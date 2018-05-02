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BBP'nin seçime nasıl gireceği belli oldu! Oy pusulasında olacak mı?

BBP'nin seçime nasıl gireceği belli oldu! Oy pusulasında olacak mı?

AK Parti ile MHP'nin kurduğu 'cumhur ittifakı'na dahil olan BBP'nin seçimlere AK Parti listelerinden gireceği açıklandı... Son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi...

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:28 - Güncelleme: 02-05-2018 11:12

CUMHUR İttifakı'na dahil olan Büyük Birlik Partisi'nin seçime ittifakın üçüncü ortağı olarak mı yoksa AK Parti listelerinden mi gireceği tartışması bitti. BBP, AK Parti listesinden seçime giriyor...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na katılmasını istemediği Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

BBP, seçimlere 'Cumhur İttifakı' ile beraber ve kendi adıyla girmek istediğini birçok kez belirtse de MHP'den veto yedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın “Cumhur İttifakı iki parti arasında olmalı" diyerek ittifakta istemediği BBP'nin lideri Mustafa Destici, "MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok" açıklaması dahi yaptı.

BBP lideri Destici, son olarak konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Gelinen son noktayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıkladı. Yazıcı, BBP'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

'ZOR İTTİFAK'... Ayrıca Yazıcı, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin ittifak kuruyor olmasını da şu ifadelerle yorumladı: "Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. ‘Zor ittifak’ demek gerekir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, oluşturduğu kurgu itibarıyla siyasetin de şekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek. Ama saydığınız muhalefet, geçmişten kavgalı… Zor ittifak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 10:43 Yeter ki seçime girebileyim,yeter ki milletvekili olayım...Düşünce bu ne yazık ki...

    CEVAP YAZ 1 0
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KİMDİR ?
Hayati Yazıcı
HAYATİ YAZICI KİMDİR?

Hayati Yazıcı, 23 Mayıs 1952'de Rize Çayeli'nde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Fatma'dır. Hukukçu; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katıldı. 1976

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