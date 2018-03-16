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BBP'den MHP kurultayı için sürpriz karar!

BBP'den MHP kurultayı için sürpriz karar!

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nı takip edecek.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 17:26 - Güncelleme: 16-03-2018 17:26

Büyük Birlik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görevlendirmesiyle Genel Sekreter Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren'in MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nı takip edeceği belirtildi.

Destici'nin, 18 Mart'ta Berlin'de Çanakkale Şehitleri ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma toplantısına katılacağı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mesaj gönderdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Destici'nin mesajı şöyle: "Partinizin 12. Olağan Büyük Kurultayı münasebetiyle göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkür ederim. 'Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka' sloganıyla gerçekleşen büyük kurultayınızın şahsınıza, camianıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, size ve kurultaya teşrif eden tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • bbbbbbbb 16 Mart 2018 18:14 ilan vermiş, estici ne kadar boş,vasıfsız adammış. yazıcı oğlunun kemiklerini sızlatıyor.

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